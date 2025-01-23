Главу сельского поселения в Челябинской области уволят из-за утраты доверия

Челябинский областной суд в апелляции поддержал решение первой инстанции, которая признала законным увольнение главы Огневского сельского поселения (Каслинский район) Дмитрия Дорогина и отстранение председателя местного совета депутатов Татьяны Дорогиной. Ответчики являются бывшими супругами, и их работа вызывает конфликт интересов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Каслинская районная прокуратура установила, что Татьяна Дорогина, входившая в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы поселения, не сообщила о своем браке с одним из претендентов — Дмитрием Дорогиным. Прокуратура внесла представление Татьяне Дорогиной с требованием устранить нарушения, но председатель совета депутатов отклонила его.

Надзорное ведомство подало иск о досрочном прекращении полномочий должностных лиц из-за утраты доверия. Районный суд удовлетворил это требование, решение поддержала апелляционная инстанция.

Дмитрий Дорогин возглавляет поселение с 2008 года, а его бывшая супруга Татьяна Дорогина руководит советом депутатов с 2015 года.