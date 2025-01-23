Татарстанцы потеряли от киберпреступников более 5 млрд руб.

Жители Татарстана потеряли в общей сложности 5,7 млрд руб. от действий киберпреступников. Об этом стало известно из выступления главы МВД Татарстана Дамира Сатретдинова на ежегодной коллегии ведомства.

По словам господина Сатретдинова, общий рост числа фиксируемых преступлений также связан с тем, что при совершаемых злодеяниях используются информационно-телекоммуникационные технологии.

Присутствующий на коллегии раис Татарстана Рустам Минниханов также отметил, что киберпреступность — это одна из серьезных проблем в современном мире.

Артём Дергунов