Новая коллекция Lardini появится в ГУМе

Итальянская марка Lardini представляет коллекцию весна-лето 2025. Основу линейки составили легкие костюмы из льна, шерсти и шелка, а также легкие пиджаки без подкладки, рубашки и поло. В этом сезоне дизайнеры решили объединить классические силуэты и тренды — широкие костюмные брюки сочетаются с двубортными пиджаками и легкими рубашками. Весенне-летняя коллекция выдержана в спокойных тонах, подходящих классическому летнему гардеробу. Вся линейка будет представлена в бутике Lardini в ГУМе, который откроется 1 февраля.

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