Банк «Центр-инвест» вошел в ТОП-30 самых популярных банков России

Банк «Центр-инвест» вошел в рейтинг «Самых популярных банков в поисковой сети Яндекс» по итогам 2024 года, подготовленного сервисом Brobank.ru.

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Рейтинг составлен на основе данных по динамике частоты запросов и изменения места в поисковой системе Яндекс. Среднемесячное число запросов о банке «Центр-инвест» составило более 100 тыс.

Сайт банка «Центр-инвест» является важным каналом взаимодействия с клиентами, на котором можно узнать актуальную информацию о работе банка, его услугах, а также ознакомиться с условиями обслуживания.

В декабре 2024 года сервис Brobank.ru признал банк «Центр-инвест» победителем в категории «Лучшие региональные банки» на юге России за предоставление качественных финансовых услуг, поддержку социальных мероприятий и содействие устойчивому развитию региона.

ПАО КБ "Центр-инвест"