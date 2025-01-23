Торговля выходит на площади

Краснодар занял второе место среди российских городов по обеспеченности торговыми площадями. В столице Кубани этот показатель составляет 702 кв. м на тысячу жителей. В 2024 году в Краснодаре было введено в эксплуатацию 41,8 тыс. кв. м торговых центров (+3,9% год к году). Эксперты и участники рынка отмечают, что высокая насыщенность торговыми площадями лишь косвенно влияет на размер аренды для предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным консалтинговой компании Core.xp, Краснодар занял второе место среди городов России по обеспеченности торговыми площадями с показателем 702 кв. м на 1 тыс. жителей. Столица Кубани по этому показателю уступила только Самаре (753 кв. м на тысячу жителей). Третью позицию по обеспеченности торговыми площадями занимает Екатеринбург (691 «квадрат» на тысячу жителей). В 2024 году наибольшее число торговых центров было введено в эксплуатацию в Москве (96,2 тыс. кв. м) и Краснодаре (41,8 тыс. кв. м). В Краснодарском крае рост по сравнению с 2023 годом составил 3,9%. Общий объем ввода в эксплуатацию торговых площадей в России в 2024 году составил 326 тыс. кв. м. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты и участники рынка связывают рост этого показателя в Краснодаре с потребностями местных жителей. По мнению экспертов, торговые центры на Кубани все больше становятся местом для досуга.

Как отмечает владелица агентства недвижимости Madary и «Школы недвижимости» Марина Маньянова, в рамках расширения Краснодара и застройки новых районов крупными жилыми комплексами застройщики уделяют особое внимание коммерческой недвижимости.

«Все чаще в районах появляются собственные ТЦ. Если раньше на шопинг жители привыкали ездить в большие торговые центры города, то сейчас для этого вообще не нужно выезжать из микрорайона. За последний год крупные торговые центры появились в таких спальных микрорайонах, как Любимово, Достояние, Самолет»,— отмечает эксперт.

По словам госпожи Маньяновой, ТРЦ всегда были местами развлечений, а не только покупок. Часто большой акцент делается на детских игровых зонах. В увеличении торговых площадей в городе заинтересованы и застройщики. Это помогает им быть конкурентными на рынке недвижимости и поддерживать высокие продажи.

«Застройщикам, подходящим к делу с умом, эта сфера очень интересна. Сейчас идет разработка нового ТЦ в неперегруженной локации. Исследования потребительского поведения целой командой девелопера, думаю, дадут отличный результат»,— комментирует директор по маркетингу и продукту ГК «Победа» Ирина Дробышева.

«ТРЦ всегда были местами развлечений, а не только покупок. Часто большой акцент делается на детских игровых зонах. В увеличении торговых площадей в городе заинтересованы и застройщики. Это помогает им быть конкурентными на рынке недвижимости и поддерживать высокие продажи»

При этом эксперт разделяет понятия просто «торговых площадей» и «качественных торговых площадей». По оценкам госпожи Дробышевой, в течение последних пяти лет, несмотря на сложности, с которыми столкнулись торговые центры, структура арендаторов по профилю деятельности существенно не изменилась. Большой объем площадей по-прежнему занят магазинами одежды и аксессуаров (24% в 2019 году и 25% — в 2024-м). «Качественная площадь — это максимальное удовлетворение желаний потребителя, а от него мы чаще слышим, что не хватает детских зон, не слишком разнообразны фудкорты и в целом зона развлечений очень скромна»,— отмечает Ирина Дробышева.

Как считает эксперт, уровень обеспеченности торговыми площадями влияет на размер арендных ставок лишь косвенно. Владельцам проще найти «своего» арендатора, чем сдать площади ниже рынка. Кроме того, в уже загруженных ТЦ «игра со ставками» должна быть аккуратной, так как за скидкой могут прийти действующие арендаторы, и тогда посыплется вся бизнес-модель.

По мнению Ирины Дробышевой, с точки зрения аренды торговым центрам больше интересны продуктовые «сетевики». Они надежнее, у них есть «подушка безопасности». Плюс в кризисные времена всегда есть спрос на еду.

Как считает предприниматель, владелица магазинов сумок и аксессуаров «Таше Анаконд» Наталья Конакова, в Краснодаре уже достаточно торговых площадей. Другой вопрос — размер арендных ставок. В городе высокая конкуренция по всем основным направлениям бизнеса, в том числе и в торговле. Как следствие, высока стоимость аренды коммерции.

По ее мнению, малым предпринимателям сложно развиваться из-за высокой аренды на небольшую площадь.

«Я вижу проблему в том, что некоторые торговые центры идут по пути более привлекательных условий для аренды больших площадей. Поэтому маленькие аутентичные магазинчики вынужденно исчезают вообще или из шопинг-центров переходят в отдельные локации. В некоторых моллах, на мой взгляд, уже перебор площадей для мебели и для магазинов дешевых товаров с высокой оборачиваемостью. Как владелец небольших розничных магазинов, имеющий опыт аренды в торговых центрах, думаю, что им еще есть над чем работать с точки зрения концепции»,— прокомментировала госпожа Конакова.

«Я вижу проблему в том, что некоторые торговые центры идут по пути более привлекательных условий для аренды больших площадей. Поэтому маленькие аутентичные магазинчики вынужденно исчезают вообще или из шопинг-центров переходят в отдельные локации»

Она добавляет, что в дальнейшем торговые центры будут развиваться в сторону досуга и развлечений, отстраняясь от маркетплейсов, которые не создают особой ценности для стремящихся выделиться брендов. ТРЦ еще долго будут востребованы. Однако объективно быстроразвивающиеся маркетплейсы отсекают необходимость вложений в торговые площади, которых уже более чем достаточно. Скорее всего, инвестиции будут перераспределяться в сторону офисных центров и создания пространств для отдыха.

Как считает Марина Маньянова, в ближайшее время застройщики только расширят зоны торговых площадей. Благодаря большому выбору торгово-развлекательных комплексов Краснодар привлекает новых жителей.

«Просто магазины слабо генерируют трафик, а вот если вы создаете торговое пространство для жителей конкретного микрорайона с их запросами, то успех обеспечен»,— резюмирует Ирина Дробышева.

Андрей Пугачев