«Магнит», «Пятерочка» и «Монетка» лидируют по количеству сетевых магазинов в Прикамье

Вице-премьер правительства Пермского края Алексей Чибисов на заседании регионального заксобрания представил статистику по количеству сетевых магазинов в Прикамье. Больше всего в регионе представлены магазины «Пятерочка» и «Магнит». У каждой сети по 534 торговых объекта. Сеть «Монетка» представлена в регионе 279 магазинами. «Чижик» имеет 105 объектов, «Перекресток» — 66, «Светофор» — 54, «Доброцен» — 29. Отметим, что «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» входят в «X5 Group», а сеть «Монетка» принадлежит «Ленте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Чибисов подчеркнул, что «столь значительное количество магазинов крупных федеральных сетей позволяет повышать конкуренцию на рынке, что важно с точки зрения качества обслуживания населения Пермского края». По словам вице-премьера, в 2023 году доля продовольственных и непродовольственных товаров от местных производителей в обороте торговых сетей составляла 30,3%.