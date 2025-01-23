В Тихорецке осудили подростка за убийство приемной матери

Тихорецкий районный суд вынес приговор по делу 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве приемной матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

10 января 2024 года в помещении летней кухни, расположенной в частном доме в станице Еремизино-Борисовской, во время конфликта фигурант дважды выстрелил в 54-летнего опекуна из охотничьего ружья Иж-17. Как уточнили в краевом управлении СКР, дробь попала в область шеи и туловища женщины. Пострадавшая скончалась на месте от полученного ранения.

Суд, рассмотревший дело в закрытом режиме, признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подростка приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Кроме того, подсудимого обязали пройти принудительное амбулаторное лечение под наблюдением психиатра.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Нурий Бзасежев