В Тихорецке осудили подростка за убийство приемной матери
Тихорецкий районный суд вынес приговор по делу 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве приемной матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
10 января 2024 года в помещении летней кухни, расположенной в частном доме в станице Еремизино-Борисовской, во время конфликта фигурант дважды выстрелил в 54-летнего опекуна из охотничьего ружья Иж-17. Как уточнили в краевом управлении СКР, дробь попала в область шеи и туловища женщины. Пострадавшая скончалась на месте от полученного ранения.
Суд, рассмотревший дело в закрытом режиме, признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подростка приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Кроме того, подсудимого обязали пройти принудительное амбулаторное лечение под наблюдением психиатра.
Приговор пока не вступил в законную силу.