В ЛНР по делу о коррупции задержан экс-глава новосибирского предприятия

В Луганской народной республике (ЛНР) задержан бывший директор муниципального предприятия (МП) Новосибирска «Метро мир» Андрей Счастливый, который фигурирует в деле о крышевании подпольного игорного бизнеса в столице Сибири. Как рассказали «Ъ» источники, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в Новосибирск его доставят под конвоем.

Задержание экс-главы муниципального предприятия «Метро мир» Андрея Счастливого, по сведениям источников, связано с расследованием уголовного дела о сети нелегальных казино в Новосибирске. Андрей Счастливый якобы выступал посредником в передаче денег от владельцев подпольных игорных заведений сотрудникам полиции, крышевавшим теневой бизнес, и брал за это комиссию. Действия Андрея Счастливого следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничестве во взяточничестве), ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Во главе МП «Метро мир», занимающегося развитием транспортной инфраструктуры города, Андрей Счастливый встал летом 2023 года. На этом посту он сменил Александра Мысика, в отношении которого возбудили ряд уголовных дел и задержали. В июне 2024 года стало известно, что Андрей Счастливый уехал в зону в СВО. В дальнейшем, сообщают источники, Минобороны РФ расторгло с ним контракт.

Как руководитель новосибирского муниципального предприятия стал фигурантом уголовного дела — в материале «Дело нашли на дороге».

Константин Воронов, Новосибирск