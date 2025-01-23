Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спецназ Росгвардии в Сочи задержал подозреваемого в вымогательстве

В Сочи спецназ Росгвардии оказал силовую поддержку при задержании подозреваемого в вымогательстве. ОМОН «Зверобой-Юг» и сотрудники уголовного розыска краевого ГУ МВД России задержали 33-летнего приезжего из Московской области, передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К полицейским обратился 44-летний местный руководитель управляющей компании, которая занимается обслуживанием многоквартирных жилых домов на территории Сочи. По словам заявителя, неизвестные ему злоумышленники под угрозой применения физической силы вымогают у него 800 тыс. руб. и требуют переоформить на них машину. Для этого они использовали малозначимый повод, связанный с профессиональной деятельностью заявителя.

Одного из подозреваемых задержали. Началось расследование уголовного дела. О судьбе других фигурантов не сообщается.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...