Спецназ Росгвардии в Сочи задержал подозреваемого в вымогательстве

В Сочи спецназ Росгвардии оказал силовую поддержку при задержании подозреваемого в вымогательстве. ОМОН «Зверобой-Юг» и сотрудники уголовного розыска краевого ГУ МВД России задержали 33-летнего приезжего из Московской области, передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К полицейским обратился 44-летний местный руководитель управляющей компании, которая занимается обслуживанием многоквартирных жилых домов на территории Сочи. По словам заявителя, неизвестные ему злоумышленники под угрозой применения физической силы вымогают у него 800 тыс. руб. и требуют переоформить на них машину. Для этого они использовали малозначимый повод, связанный с профессиональной деятельностью заявителя.

Одного из подозреваемых задержали. Началось расследование уголовного дела. О судьбе других фигурантов не сообщается.

Вячеслав Рыжков