Главе Гайнского округа могут продлить полномочия

На пост главы Гайнского округа будут претендовать действующий глава округа Елизавета Шалгинских и помощник главы округа по общественной безопасности Вячеслав Лодягин. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Шалгинских

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Елизавета Шалгинских

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Главу муниципалитета изберут на заседании местной думы 4 февраля.

Госпожа Шалгинских была избрана главой Гайнского округа в феврале 2020 года.