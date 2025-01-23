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обновлено 13:10

Главе Гайнского округа могут продлить полномочия

На пост главы Гайнского округа будут претендовать действующий глава округа Елизавета Шалгинских и помощник главы округа по общественной безопасности Вячеслав Лодягин. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Елизавета Шалгинских

Елизавета Шалгинских

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Елизавета Шалгинских

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Главу муниципалитета изберут на заседании местной думы 4 февраля.

Госпожа Шалгинских была избрана главой Гайнского округа в феврале 2020 года.

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