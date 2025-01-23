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МВД предложило сократить число документов при оформлении пьяного водителя

МВД предложило сократить число документов, оформляемых ГИБДД при выявлении пьяного водителя, отказавшись, в частности, от составления отдельного протокола об отстранении от управления транспортным средством. Соответствующий проект поправок в КоАП опубликован на сайте нормативных правовых актов. Изменения, считают в МВД, облегчат работу инспекторов и сэкономят примерно 36,8 тыс. рабочих часов в год.

Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения инспекторы составляют от трех до пяти документов в зависимости от конкретного правонарушения. На составление одного протокола, поясняют в МВД, уходит около пяти минут.

Если, к примеру, водитель проверяется с помощью алкометра на месте и соглашается с результатами проверки (один из самых частых случаев, часть 1 ст. 12.8 КоАП), составляются:

  • протокол об отстранении от управления транспортным средством;
  • акт освидетельствования на состояние опьянения;
  • протокол об административном правонарушении;
  • протокол о задержании транспортного средства;

После принятия поправок инспекторы будут составлять два документа:

  • акт освидетельствования на состояние опьянения (с отметкой об отстранении от управления транспортным средством);
  • протокол об административном правонарушении (с отметкой о задержании транспортного средства);

Если инспекторы остановили водителя, а он не имел права управления автомобилем (часть 1 ст. 12.7 КоАП), сейчас составляются:

  • протокол об отстранении от управления транспортным средством;
  • протокол об административном правонарушении;
  • протокол о задержании транспортного средства.

После принятия поправок будет составляться только протокол об административном правонарушении с дополнительными отметками. В МВД считают, что сокращение числа процессуальных документов также снизит затраты ведомства на приобретение бланков.

Полина Мотызлевская

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