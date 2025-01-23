В Анапе вечером 23 января пройдут учения по отражению атаки БПЛА
Сегодня, 23 января, в Анапе пройдут учения по отражению атаки беспилотниками. Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие организуют в районе Варваровского ущелья с 17:00 до 21:00 по мск.
Фото: портал «Дом.РФ»
Учения проведет Новороссийская пограничная служба. Во время мероприятий пройдет тренировка со стрельбами, направленная на противодействие угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.
Жителей просят сохранять спокойствие во время учений, а также сообщить о мероприятии знакомым и родственникам.