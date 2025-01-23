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Челябинское УФАС оштрафовало банк «Русский стандарт» за телефонную рекламу

Управление ФАС России по Челябинской области за рекламный звонок привлекло к административной ответственности АО «Банк "Русский стандарт"». Компанию оштрафовали на 325 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФАС.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», реклама банка «Русский стандарт» была признана незаконной в октябре 2024 года. В УФАС обратился челябинец, которому поступил звонок на телефон со следующей информацией: «…специалист банка "Русский стандарт". Звоним вам с хорошими новостями. Для вас доступна сумма наличными на любые цели и на выгодных условиях…». Однако заявитель не давал согласие на получение подобной рекламы. В ходе рассмотрения дела его телефонный номер был удален из базы обзвона банка.

Ольга Воробьева

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