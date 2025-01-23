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Сочинцы продолжают участвовать в ликвидации ЧС в Анапе

Сочинские волонтеры, сотрудники экстренных служб продолжают участвовать в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе. За весь период в зоне ЧС в районе Анапы уже задействовано более 100 сочинцев, передает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Как отметил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов, сочинцы участвуют в ликвидации последствий ЧС с первых дней катастрофы. В мэрии в свою очередь напомнили, что ранее сочинский гостиничный комплекс «Жемчужина» выступил с инициативой принять на отдых участников ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе на безвозмездной основе.

В самом Сочи ведется работа по мониторингу акватории и обнаружению пострадавших в результате ЧС птиц. Пернатым помогают в оборудованном центре спасения на улице Звездной, а также на территории бывшей парусной школы по улице Просвещения. На горной ферме занимаются дальнейшей реабилитацией и восстановлением птиц.

К работам по спасению птиц присоединилась группа добровольцев Сочинского института РУДН. Студенты предварительно прошли обучающий семинар по очистке птиц.

Вячеслав Рыжков

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