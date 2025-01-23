Четверых мигрантов депортируют после полицейского рейда в Нижнем Новгороде

Сотрудники уголовного розыска и отдела по вопросам миграции управления МВД по Нижнему Новгороду с силовиками Росгвардии провели рейд на овощной базе в Канавинском районе и проверили кафе в Ленинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По итогам проверки к административной ответственности привлекли десять иностранцев. Двое из них не встали на миграционный учет, трое уклонились от выезда из РФ, еще пятеро работали незаконно. Каждого оштрафовали на 2 тыс. руб., четверых депортируют.

Один из тех, кого решено выдворить из России, с 2022 года пытался избежать депортации. Ранее его уже оштрафовали на 3 тыс. руб., теперь его поместили в центр содержания иностранцев МВД.

Владимир Зубарев