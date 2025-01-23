В Башкирии за год стало на 6,8 тысяч больше индивидуальных предпринимателей

На 1 января 2025 года в Башкирии насчитывалось более 102,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 6,8 тыс. больше, чем к 1 января прошлого года. С 2023 года количество самостоятельных бизнесменов увеличилось на 15,9 тыс., следует из отчета Башстата.

За год численность ИП выросла почти во всех муниципалитетах, кроме Бижбулякского, Бурзянского, Ермекеевского и Хайбуллинского районов. В Уфе этот показатель изменился с 34 тыс. до 36,6 тыс.

Идэль Гумеров