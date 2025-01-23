В Новороссийске стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 14%

В Новороссийске в декабре стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 14% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 182,5 тыс. руб. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в департаменте аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия» Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

Директор департамента Ксения Рысенко отметила, что в прошлом году больше всего недвижимостью в городе интересовались жители Краснодарского края. Также спрос на новостройки в Новороссийске был у приезжих из Московского региона, Мурманской, Белгородской, Кемеровской, Свердловской областей, Татарстана, Коми и Башкортостана.

В декабре на новороссийском рынке новостроек 82% сделок совершили жители Краснодарского края. Еще 18% сделок в равных долях делятся между покупателями из Москвы, Татарстана и Коми, Ивановской, Новгородской и Челябинской областей.

Половина проданных лотов — однокомнатные, 33% — двухкомнатные квартиры, 11% — студии, 6% — трехкомнатные.

Татьяна Ручкина