Зарплаты челябинских студентов в среднем за год выросли на 17%

В 2024 году компании Челябинска в среднем предлагали студентам при трудоустройстве на неполный рабочий день зарплату в размере 47,8 тыс. руб. Это на 17% больше, чем в 2023 году. При этом число вакансий увеличилось на 115%, сообщает «Авито Работа».

В среднем по России за прошлый год во время подработки студенты могли получать 57,7 тыс. руб., что на 14% больше, чем в 2023 году. Сильнее всего жалованье для таких соискателей выросло в Новосибирске — до 58,9 тыс. руб. (+25% год к году). В Нижнем Новгороде студенты могли зарабатывать 57,8 тыс. руб. (+25%). А в Екатеринбурге им в среднем предлагали 56,8 тыс. руб. (+26%).

Что касается числа вакансий, сильнее всего за год их количество увеличилось в Уфе — на 138%. Чаще на 135% соискателей-студентов для подработок искали в Самаре, а на 134% — в Волгограде. Особой востребованностью пользовались сотрудники складов (+198% предложений за год), работники кухни (+196%) и менеджеры по персоналу (+183%).

Виталина Ярховска