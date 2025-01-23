Европейские банки выплатят акционерам рекордные €123 млрд

По итогам 2024 года европейские банки (включая британские) выплатят акционерам €123,4 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты швейцарского банка UBS. Это рекордный показатель как минимум с 2005 года. В прошлом году выплаты акционерам составили €123 млрд, а в предыдущие годы они были существенно ниже, например €80,5 млрд в 2022-м или €24,4 млрд в 2019-м. По прогнозам UBS, самые значительные выплаты по итогам 2024 года получат акционеры британского HSBC — €19,3 млрд. За ним идут французский BNP Paribas (€11,6 млрд) и итальянский UniCredit (€8,8 млрд).

За 2024 год банки выплатят €74,4 млрд в виде дивидендов и €49 млрд в виде обратного выкупа акций. Крупные выплаты акционерам связаны в первую очередь с ростом доходности банковских операций на фоне повышения базовых учетных ставок ЦБ в разных странах. Кроме того, как отмечает FT, банки стремятся компенсировать акционерам снижение или вовсе прекращение выплат во время пандемии COVID-19.

Долгие годы после финансового кризиса 2008 года выплаты акционерам в европейской банковской отрасли оставались относительно невысокими, а в 2020 году европейские регуляторы заблокировали выплату дивидендов и обратный выкуп акций. По мнению управляющего партнера инвесткомпании Axiom Alternative Investments Жерома Легра, в 2025 году можно также ожидать «небольшого роста доходов в сравнении с 2024-м».

Яна Рождественская