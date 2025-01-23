Объем выданных автокредитов в Башкирии сократился на 44%

В Башкирии объем выданных автокредитов в четвертом квартале 2024 года составил 13,9 млрд руб., по сравнению с третьим кварталом того же года (24,9 млрд руб.) он сократился на 44,2%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика находится на седьмом месте в России по объему выданных в конце года автокредитов. Рейтинг составлен по данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего автокредитов за это время выдано в Москве (28,2 млрд руб.), Московской области (23,3 млрд руб.), Краснодарском крае (18,7 млрд руб.), Санкт-Петербурге (18,2 млрд. руб.) и Татарстане (18,2 млрд. руб.).

В целом по России объем выданных автокредитов в четвертом квартале прошлого года составил 387,3 млрд. руб., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 44,9% и на 16,1% в сравнении с четвертым кварталом 2023 года.

Заметнее всего объем выданных автокредитов в четвертом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим уменьшился в Красноярском крае (-51,4%), Ростовской (-50,6%) и Новосибирской (-49,0%) областях, Ханты-Мансийском АО (-49,0%), а также в Московской области (-48,7%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за квартал снизился на 47,0% и 45,6% соответственно

Майя Иванова