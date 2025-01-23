В двух закупках уфимских больниц выявлены нарушения

Управление ФАС по Башкирии выявило нарушения в двух аукционах уфимских больниц №9 и №5 на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их проживания до места получения медицинской помощи и обратно на 2025 год. Заказчикам предписано отменить результаты аукционов и пересмотреть заявки участников в соответствии с законом. Также будут возбуждены административные дела, сообщает пресс-служба ведомства.

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Начальные цены контрактов соответственно равнялись 2,99 млн руб. и около 3 млн руб., следует из сообщений на сайте госзакупок. Итоги были подведены в декабре 2024 года и в январе 2025 года. Названия компаний-победителей в документации не указаны. Заключение контрактов приостановлено.

На закупки поступили жалобы от уфимского ООО «Риада» (принадлежит Риме Зулькарнаевой). Установлено, что заявку компании отклонили из-за того, что она не предоставила не менее десяти разрешений на перевозку пассажиров и багажа. При этом в документации таких требований к составу заявки не было. Комиссия УФАС пришла к выводу, что предложения компании «Риада» по двум аукционам соответствовали требованиям и отклонены неправомерно.

Майя Иванова