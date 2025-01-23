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В МЦУ прокомментировали просадку грунта на улице Московской в Краснодаре

На ул. Московской в Краснодаре зафиксировали повторную просадку почвы. Информация об этом распространилась в соцсетях утром 23 января.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как сообщили «Ъ-Кубань» в городском МЦУ, речь идет не об очередном провале грунта, а о технологической просадке. Инцидент произошел в ходе установки бурового оборудования.

Сейчас специалисты проводят работы по бурению с расширением.

Днем ранее трамваи в Краснодаре перестали ходить по ул. Московской из-за очередного провала грунта. Спустя полчаса движение восстановили.

Нурий Бзасежев

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