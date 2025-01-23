«Электричка болельщика» начнет вновь курсировать с 27 января

С 27 января «Электричка болельщика» вновь начнет курсировать между Ярославлем и Костромой в дни хоккейных матчей «Локомотива». Об этом сообщили в Северной пригородной пассажирской компании (СППК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокзал "Ярославль Московский"

Фото: Северная железная дорога Вокзал "Ярославль Московский"

Фото: Северная железная дорога

Напомним, что маршрут был запущен осенью 2024 года. В начале января 2025 года болельщики в соцсетях сообщили, что рейсов на январь нет. Как тогда пояснили в СППК, рейсы были предусмотрены в транспортном заказе до конца 2024 года и не вошли в транспортный заказ 2025 года. К настоящему моменту решение о продолжении работы маршрута принято: компания опубликовала расписание поездов до конца регулярного чемпионата.

27 января, 4, 6, 20, 25 февраля, 10, 14, 17 марта отправление из Костромы в 16:40, прибытие в Ярославль — в 18:10. Отправление обратно в 22:25. На матчи 1 и 22 февраля поезд из Костромы будет отъезжать в 14:31 и прибывать в Ярославль в 15:56. Обратно электричка поедет в 20:54.

Алла Чижова