«Тамбовский бекон» вкладывает 310 млн рублей в цех по производству сои

Одно из крупнейших предприятий Тамбовской области — ООО «Тамбовский бекон» (входит в ГК «Русагро») — планирует вложить 310 млн руб. в строительство цеха по производству полножирной экструдированной сои. Работы начались в Жердевском округе прошлой весной, их планируют завершить осенью 2025-го. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Ввод новой производственной линии позволит снизить себестоимость кормовой корзины за счет использования сои собственного производства»,— рассказали власти и добавили, что в новом цеху предусмотрено 13 рабочих мест.

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовский бекон» было зарегистрировано в Тамбовской области в сентябре 2010 года. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Основной вид детальности — разведение свиней. Единственный владелец — ООО «Группа компаний "Русагро"». Генеральный директор — Александр Алтухов. 2023 год компания закончила с выручкой в 43 млрд руб. и чистой прибылью в 4,9 млрд руб. 2022-й — с выручкой в 38,9 млрд и чистым убытком в 2,4 млрд.

В конце прошлого года ГК «Русагро» получила контроль над 100% агрохолдинга «Агро-Белогорье». Сумму сделки оценили примерно в 1 млрд руб. Она, по сути, завершила продолжавшийся почти год корпоративный конфликт между группой и уже бывшими совладельцами компании — Владимиром Зотовым и Ларисой Ковалевой. Позднее губернатор Вячеслав Гладков назвал инициатором поглощения «Агро-Белогорья» господина Зотова.

Подробнее об этой сделке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова