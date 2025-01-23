В Челябинской области пресекли ввоз 21 тонны китайских груш

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора не допустило на челябинском пункте пропуска «Бугристое» ввоз 21 тонны китайских груш. На этикетках с товаром не было информации стране происхождения товара, сообщает пресс-служба ведомства.

Груз был обнаружен 22 января этого года. Машина с грушами направлялась из Казахстана в Москву. После выявленных нарушений ее отправили обратно. В отношении перевозчика возбудили административное дело.

Ольга Воробьева