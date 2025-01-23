Екатеринбургский зоопарк в 2024 году посетили более 700 тысяч человек

В прошлом году зоопарк в Екатеринбурге принял 701 тыс. посетителей, из них — порядка 200-300 тыс. детей, рассказала на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зоопарк в Екатеринбурге за прошлый год посетили более 700 тыс. человек

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Зоопарк в Екатеринбурге за прошлый год посетили более 700 тыс. человек

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По ее словам, в 2023 году зоопарк посетили 630 тыс. человек. Рост числа посетителей госпожа Прилепина объяснила тем, что в зоопарке «и животные интересные, и отдыхать комфортно».

Светлана Прилепина отметила, что в текущем году Екатеринбургскому зоопарку исполняется 95 лет, в честь чего с 16 по 21 сентября пройдут праздничные мероприятия. В частности, состоятся съезд Союза зоопарков и аквариумов России, международная научно-практическая конференция и программа для гостей «Лучший день в кругу семьи».

Анастасия Таначева