Екатеринбургский зоопарк в 2024 году посетили более 700 тысяч человек
В прошлом году зоопарк в Екатеринбурге принял 701 тыс. посетителей, из них — порядка 200-300 тыс. детей, рассказала на пресс-конференции директор зоопарка Светлана Прилепина.
Зоопарк в Екатеринбурге за прошлый год посетили более 700 тыс. человек
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
По ее словам, в 2023 году зоопарк посетили 630 тыс. человек. Рост числа посетителей госпожа Прилепина объяснила тем, что в зоопарке «и животные интересные, и отдыхать комфортно».
Светлана Прилепина отметила, что в текущем году Екатеринбургскому зоопарку исполняется 95 лет, в честь чего с 16 по 21 сентября пройдут праздничные мероприятия. В частности, состоятся съезд Союза зоопарков и аквариумов России, международная научно-практическая конференция и программа для гостей «Лучший день в кругу семьи».