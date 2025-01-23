Татарстан стал одним из лидеров рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял второе место среди перспективных регионов РФ для трудоустройства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан занял второе место среди перспективных регионов РФ для трудоустройства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рейтинге учитывались шесть ключевых параметров, среди которых медианная предлагаемая зарплата, уровень безработицы, прожиточный минимум и др. Татарстан набрал 77,3 балла и занял второе место в топе регионов. На первой позиции расположилась Амурская область с 77,4 балла, а на третьей — Башкортостан с 76,53 балла.

В топ-10 регионов России по перспективности трудоустройства вошли Забайкальский край, Курганская, Липецкая, Ленинградская, Тамбовская и Омская области, а также Еврейская автономная область.

Диана Соловьёва