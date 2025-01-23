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Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшему вице-премьеру Башкирии

Московский городской суд оставил в силе постановление Басманного районный суда о продлении ареста бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву, отклонив его жалобу. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на пресс-службу городского суда. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее Басманный суд по ходатайству следствия арестовал господина Марзаева до конца февраля.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Алану Марзаеву инкриминируется получение 37 млн руб. взятки от руководства ООО «Дортрансстрой» за покровительство при распределении подрядов на дорожно-строительные работы. Его задержали в 30 сентября 2024 года, расследует дело Главное следственное управление СКР.

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