Жители Челябинской области в 2024 году заплатили за капремонт 5,7 млрд рублей

За 2024 год собственникам квартир Челябинской области начислили взносы на капитальный ремонт на сумму практически 5,7 млрд руб. Уровень собираемости составил 97,9%, сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания.

В прошлом году в регионе завершен капремонт по 5 тыс. видам работ на общую сумму 4,4 млрд руб. Производственный план перевыполнен на 14%. Кроме того, в суд поданы заявления о взыскании более 38 млн руб. с подрядчиков за некачественное обновление домов.

В текущем году в рамках краткосрочного плана капитального ремонта планируется выполнить 5,5 тыс. видов работ и услуг, в том числе заменить 1,7 тыс. лифтов в многоквартирных домах.

Виталина Ярховска