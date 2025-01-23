Сочинский хлебокомбинат ищет поставщика пищевой добавки за 49 млн рублей

Сочинский хлебокомбинат объявил тендер на поставку комплексной пищевой добавки «Хефефри» производства Германии. Стоимость контракта составит 49 млн руб., а общий объем закупки — 120 тыс. кг. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно объявленным условиям, поставщик должен обеспечить регулярную доставку продукции по заявкам в течение срока действия договора. Предполагаемый объем ежемесячной поставки составляет 7–8 тыс. кг. Продукт будут доставлять дважды в неделю.

Добавка должна соответствовать определенным требованиям: в составе пшеничная мука, эмульгаторы, гороховые волокна и антислеживающие агенты. Упаковка — мешки по 25 кг в гофрокартонных ящиках. Доставка на предприятие должна осуществляться в течение пяти дней после заявки.

Прием документов на участие в тендере открыт до 5 февраля 2025 года. Контракт будет действовать до конца марта 2026 года.

Нурий Бзасежев