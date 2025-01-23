Минюст настаивает на ликвидации «Ярославского Камерного театра»

Управление Минюста РФ по Ярославской области подало иск в суд с требованием ликвидировать НУК «Ярославский Камерный театр». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшее здание театра на улице Свердлова

Фото: Алла Чижова Бывшее здание театра на улице Свердлова

Фото: Алла Чижова

Требование Минюст объясняет тем, что 27 марта 2024 года умер единственный учредитель и директор учреждения Юрий Ваксман. При этом документов об изменении сведений о собственнике до сих пор не поступало.

«Деятельность учреждения фактически прекращена, отсутствуют средства на расчетных счетах. Из имеющихся у административного истца документов следует, что наследниками Ваксмана Ю.М, вступившими в права наследства, деятельность учреждения не осуществляется, возобновление деятельности театра ими не планируется»,— рассказали в суде о позиции истца.

Минюст поясняет, что в связи со смертью учредителя назначить нового директора или принять другие решения для продолжения деятельности невозможно. Кировский районный суд рассмотрит иск 21 февраля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший частный театр стал подразделением Театра юного зрителя после смертей его основателей. Такое решение было принято областными властями.

Алла Чижова