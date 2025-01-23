Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст настаивает на ликвидации «Ярославского Камерного театра»

Управление Минюста РФ по Ярославской области подало иск в суд с требованием ликвидировать НУК «Ярославский Камерный театр». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Бывшее здание театра на улице Свердлова

Бывшее здание театра на улице Свердлова

Фото: Алла Чижова

Бывшее здание театра на улице Свердлова

Фото: Алла Чижова

Требование Минюст объясняет тем, что 27 марта 2024 года умер единственный учредитель и директор учреждения Юрий Ваксман. При этом документов об изменении сведений о собственнике до сих пор не поступало.

«Деятельность учреждения фактически прекращена, отсутствуют средства на расчетных счетах. Из имеющихся у административного истца документов следует, что наследниками Ваксмана Ю.М, вступившими в права наследства, деятельность учреждения не осуществляется, возобновление деятельности театра ими не планируется»,— рассказали в суде о позиции истца.

Минюст поясняет, что в связи со смертью учредителя назначить нового директора или принять другие решения для продолжения деятельности невозможно. Кировский районный суд рассмотрит иск 21 февраля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший частный театр стал подразделением Театра юного зрителя после смертей его основателей. Такое решение было принято областными властями.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...