В Орловской области из-за аномально теплой зимы загорелась сухая трава

Накануне в Орловской области зафиксировали первые в этом году случаи горения сухой травы. Это обусловлено аномально теплой зимой и отсутствием снега, считают в региональном главке МЧС. О пострадавших не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 16:16 спасатели потушили сухую траву на участке площадью 50 кв. м на берегу реки у деревни Горностаевка Ливенского района. В 21:13 — 1,5 га сухой травы в селе Успенье Краснозоренского района.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), в Орловской области, как и во всем Центральном федеральном округе, пока не произошло ни одного лесного пожара. Среди регионов России особый противопожарный режим установлен только в Геленджике.

В прошлом году Орловская область ввела противопожарный режим последней в Черноземье. Несмотря на начавшиеся весной возгорания, в том числе сухой травы, такое решение приняли только 5 июня. Ограничения действовали до 15 октября.

Алина Морозова