«Россети Тюмень» направили 14 млн на повышение надежности электроснабжения Лангепаса

«Россети Тюмень» провели реконструкцию двухцепной линии электропередачи «Урьевская – Лангепас» в ХМАО-Югре. Объект участвует в электроснабжении 20 тысяч жителей Лангепаса и нефтедобывающей инфраструктуры. Стоимость инвестпроекта составила порядка 14 млн рублей.



Энергетики обновили участок ЛЭП длиной 312 метров. Специалисты смонтировали 360 метров нового сталеалюминиевого провода, 60 метров грозотроса и птицезащитные устройства, а также установили анкерно-угловую опору. Новая 39-метровая металлическая конструкция изменила угол поворота линии, чтобы соблюсти минимально допустимые расстояния до энергообъектов других организаций. В ходе работ электроснабжение потребителей шло по временной схеме. Энергетики также переустроили три места пересечения ЛЭП с воздушными линиями 6 кВ. В технических мероприятиях задействовали 6 единиц спецтехники, в том числе сваебойную машину и кран грузоподъемностью 25 тонн.

Реконструкция линии 110 кВ «Урьевская – Лангепас» обеспечила стабильное электроснабжение бытовых потребителей и 15 социально значимых объектов, в том числе трех школ, пяти детских садов, дворца спорта, поликлиники и котельной.

АО «Россети Тюмень»