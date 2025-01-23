Двадцать миллионов за потускневшую звезду

На следующий день после крупной сделки, связанной с приобретением игрока «Ботафого» Луиса Энрике, которого обменяли на Вендела и Артура, «Зенит» объявил об уходе из команды Клаудиньо. Он продан в катарский клуб «Аль-Садд» за €20 млн. Трансфер можно считать успешным для петербургского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Клаудиньо

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Клаудиньо

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

О возможной продаже Клаудиньо, одной из ключевых еще недавно фигур «Зенита», зимой говорили с каждым днем все сильнее. Правда, по сведениям инсайдеров, он должен был отправиться в «Палмейрас». Клуб из Бразилии и «Зенит» практически ударили по рукам. Но в последний момент в «Палмейрас» позвонил представитель игрока и сообщил, что планы 27-летнего Клаудиньо изменились. Шок руководителей южноамериканского клуба был такой, что его президент Лейла Перейра рассказала о сорвавшейся сделке всему миру. И даже упрекнула «Зенит» в несоблюдении договоренностей. На самом деле передумал Клаудиньо, который заверял всех — и, в частности, госпожу Перейру,— что перейдет в «Палмейрас». Игроку поступило предложение, от которого, как принято говорить, невозможно отказаться. Сделал его «Аль-Садд», один из сильнейших клубов Катара, ведущий борьбу за чемпионский титул в своей стране. Он из Дохи. Там же проводит зимний тренировочный сбор «Зенит». Так что бразильцу даже переезжать никуда не пришлось.

Сумма сделки составила €20 млн. Это пятая по стоимости продажа «Зенита» на трансферном рынке — дороже клуб продавал только бразильца Малкома (за €60 млн в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии), его соотечественника Халка (за €60 млн в китайский «Шанхай СПГ»), аргентинца Леандро Паредеса (за €40 млн в ПСЖ), аргентинца Эсекьеля Гарая (за €24 млн в испанскую «Валенсию»). За €20 млн был продан в китайский «Тяньцзинь» бельгиец Аксель Витсель, такую же сумму «Зенита» выручит от продажи в «Ботафого» Вендела, который уедет в Бразилию летом, в рамках сделки, связанной с приобретением у этого клуба Луиса Энрике (в нее вошел также форвард «Зенита» Артур). Вряд ли «Зенит» продал бы дешевле Клаудиньо в «Палмейрас», просто игроку сделали более выгодное предложение по личному контракту.

Трансфер можно считать успешным для «Зенита», потому что Клаудиньо был приобретен летом 2021 года у бразильского клуба «Брагантино» за €12 млн. Тогда это была плата за игрока, который только что выиграл золотые медали Олимпийских игр в составе сборной Бразилии и считался восходящей звездой. Клаудиньо стал блистать в чемпионате России, был признан его лучшим игроком по итогам первого сезона, забивал голы, еще больше отдавал результативных передач, а главное, играл на команду, совмещая эту функцию с индивидуальным мастерством. Зрители приходили на стадион, чтобы увидеть игру техничного и изобретательного бразильца.

Увы, так продолжалось недолго. Весной 2022 года российские команды отстранили от участия в международных турнирах. Клау, как называют Клаудиньо, помог «Зениту» выиграть один чемпионский титул, за ним второй, третий, плюс три Суперкубка России, один Кубок России, но его игра с каждым сезоном все больше тускнела. Игрока перестали вызывать в сборную Бразилии. Если в первом для себя чемпионате России легионер забил восемь голов, то во втором — пять, в третьем — четыре, а в этом Клаудиньо не отличился ни разу за «Зенит», хотя выходил на поле в 16 матчах. На его счету только гол в Кубке России. Болельщики критиковали игру бразильца, получившего, к слову, российский паспорт, сам он превратился из атакующего игрока в полузащитника, который действует в глубине поля и раздает передачи. В итоге Клау даже перестал быть игроком основного состава. А когда выходил на поле, запоминался больше не полезными действиями, а спорами с арбитрами и соперниками. Диагноз ему поставили такой же, как Венделу: «Потеря мотивации». И продали в «Аль-Садд», думается, без сожаления. Тем более что выручили солидные деньги, которые можно потратить на трансферном рынке.

Вопрос теперь, как «Зенит» восполнит потерю Клаудиньо. Команде нужен игрок в центре поля, желательно с креативным функционалом, потому что таких осталось немного. Это Максим Глушенков, который в начале сезона много пропустил из-за травм. И Вендел, который остался в «Зените» до лета, чтобы помочь клубу в борьбе за чемпионство. Неизвестно еще, как уход Клаудиньо скажется на нем. В любом случае перемены для команды — плюс, потому что ей требовались свежая кровь и новые идеи. Осталось успеть реализовать их на поле. Потому что если «Зенит» не выиграет чемпионский титул в год столетия клуба, это воспримут как неудачу и скажут, что напрасно продали посреди сезона Клаудиньо: с ним команда побеждала.

Кирилл Легков