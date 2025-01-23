В Уфе суд рассмотрит уголовное дело о невыплате зарплаты

Мировой суд по Орджоникидзевскому району Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя ООО «Инженерная Компания "Комплексные решения"», сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике. По данным «Ъ-Уфа», технический директор компании обвиняется в невыплате заработной платы более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Он не признал вину.

По версии следствия, в 2021–2022 годах у компании образовалась задолженность по зарплате перед пятью сотрудниками на общую сумму свыше 870 тыс. руб. Поступившие в этот период на расчетные счета более 17 млн руб. обвиняемый направил на расчеты с контрагентами, оплату хозяйственных расходов, услуг банка и другие цели, не связанные с погашением долгов перед работниками. Для обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба на недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 2 млн руб.

ООО «Инженерная Компания "Комплексные решения"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в августе 2017 года. Организация производит строительные металлические конструкции и изделия. Владельцем является Людмила Нефедова.

Майя Иванова