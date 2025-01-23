«На первый план выходит трудный путь»

Президент США призвал Москву немедленно договориться по Украине, в противном случае Дональд Трамп готов ввести новые санкции. Речь, в частности, идет о фактическом блокировании российского экспорта в США. Между тем Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам без серьезных гарантий безопасности своей стране. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что с Трампом России будет очень непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп, видимо, решил действовать с места в карьер и не тратить время на детальное изучение вопроса. Этим, надо сказать, он немного удивил. Похоже, к этому придется привыкать. Президент США, судя по всему, предпочел использовать не то чтобы метод кнута и пряника, скорее, попытался выглядеть реалистом. Мол, ничего личного, только бизнес, и это не ультиматум, не повышение ставок, просто иначе не получается, к великому сожалению. Он любит Россию и от всей души хочет помочь ее народу и президенту Путину, с которым у него хорошие личные отношения.

Однако можно все-таки рискнуть сказать, что на ультиматум это больше похоже. Взять хотя бы пассаж о том, что русские помогли нам, Америке, победить во Второй мировой войне. И то, что он хочет спасти российскую экономику, которая терпит крах — заметно, что вопрос он изучил поверхностно. Такое Москве понравиться не может. Как бы то ни было, в случае отказа от сделки он будет вынужден ввести новые антироссийские санкции, хотя не хочет, но придется.

Есть два способа добиться мира вокруг Украины. Легкий — то есть Россия должна сразу принять условия Трампа. И трудный — конфронтационный, но финал только один — сделка. Поскольку заявление это больше политическое и по-своему эмоциональное, разбираться в том, насколько чувствительными могут быть новые санкции, явно преждевременно. Нужно как минимум дождаться официальных разъяснений ответственных чиновников, которые, к слову, могут и не последовать. Пока все это лишь пост в его собственной социальной сети. Мало ли кто и что написал. Все может еще двадцать раз поменяться, учитывая характер главы Белого дома. Однако с высокой долей вероятности на первый план выходит именно трудный путь.

Между тем Владимир Зеленский, находясь в Давосе, рассказал о том, каким он видит завершение конфликта. Главное — это гарантии безопасности Украины. Если не НАТО, то, наверное, иностранные военные контингенты. Переговоры в Стамбуле были фикцией, России нужен свой лидер во главе республики. Президент также анонсировал встречи с представителями новой администрации. Это должна быть победа Трампа, а не Путина — подыграл Владимир Александрович новому хозяину Белого дома. Что касается того, что дальше, здесь важно повторить, учитывая характер Трампа: прогнозировать что-либо бессмысленно, возможен разворот в любую сторону. Собственно, само понятие «сделка» очень размытое, это не язык дипломатии. Тем не менее ясно одно: легко Кремлю с ним точно не будет. Вполне возможно, что старую и так нелюбимую администрацию Байдена придется еще вспомнить добрым словом.

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Дмитрий Дризе