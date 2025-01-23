Региональное заксобрание приняло закон о штрафах за дневной шум

Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении поддержали законопроект ЛДПР о штрафах за нарушение тишины в дневное время (с 13 до 15 часов). За инициативу проголосовали 53 депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для нарушителей установлены штрафы в размере: от 2 до 3 тыс. руб. для граждан, от 20 до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. для юридических лиц. Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования.

Законопроект ЛДПР был принят в первом чтении в ноябре 2024 года. Как сообщается на сайте краевого парламента, ко второму чтению депутаты уточнили норму об ответственности за непринятие мер по отключению сработавшей сигнализации автомобиля, припаркованного вблизи жилых домов.

Согласно принятой редакции, владелец машины, припаркованной на придомовой или иной защищаемой от шума территории, может понести административную ответственность, если не предпримет мер по отключению работающей сигнализации.