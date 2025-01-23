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В Башкирии предложили запретить частным организациям называться спортшколами

Депутаты Курултая Башкирии предложили оставить понятие «спортивная школа» только за государственными и муниципальными организациями, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения планируют внести в законодательство, регулирующее деятельность частных спортивных организаций.

Фото: Спортивная школа олимпийского резерва «Волга»

Фото: Спортивная школа олимпийского резерва «Волга»

По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, рынок услуг по спортивной подготовке детей нуждается в дополнительном регулировании, в первую очередь это касается тренеров.

«Если в государственных и муниципальных спортшколах могут работать только спортсмены-профессионалы с высшим образованием, то в отношении частных клубов четких требований к квалификации тренерского состава нет. Более того, от тренера не требуется даже справка об отсутствии судимости»,— отмечает он.

По мнению господина Толкачева, государственные и муниципальные спортшколы финансируемые из бюджета, ориентированы на серьезную подготовку и высокие спортивные достижения воспитанников.

«Частные спортклубы обычно амбициозных спортивных целей не ставят, принимают детей с разными физическими данными и работают на коммерческой основе. Имеет смысл называть эти организации по-другому, чтобы не вводить людей в заблуждение»,— считает он.

По поручению спикера парламента экспертный совет по спорту изучит действующие нормы и представит предложения по совершенствованию законодательства.

Майя Иванова

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