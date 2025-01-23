В Перми возле стадиона «Динамо» планируется строительство жилья

Региональное минимущество опубликовало приказ о подготовке проекта планировки и межевания территории возле стадиона «Динамо» в Перми. Как указано в приказе на сайте министерства, разработать градостроительную документацию необходимо для территории, ограниченной улицами Пушкина, Комсомольским проспектом, зданиями по ул. Краснова, 1а, 1б. Подготовкой проектов планировки и межевания займется краевой «Институт территориального планирования» на основании заявления городского департамента градостроительства и архитектуры.

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Разработать документацию необходимо для размещения в указанной локации объекта жилого и нежилого назначения общей ориентировочной площадью 10 тыс. кв. м.

Напомним, в конце 2024 года стало известно о планах Пермского государственного национального исследовательского университета использовать свой земельный участок с пустующим зданием на ул. Краснова, 29. Площадка как раз входит в территорию, в отношении которой «Институт территориального планирования» создаст проект планировки и межевания. Сначала вуз намеревается сменить зонирование участка под зданием. В дальнейшем, в случае положительного решения по смене зоны, работа над развитием этой земли будет вестись с корпорацией «ДОМ.РФ».