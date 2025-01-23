Татарстан расположился на пятом месте в рейтинге регионов России по объему ипотечного кредитования в декабре 2024 года. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по объему выданных ипотек в декабре 2024 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по объему выданных ипотек в декабре 2024 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В декабре в Татарстане выдали около 2,23 тыс. кредитов на 9,62 млрд руб. Число выданных займов увеличилось на 10%, а объем — на 16% по сравнению с ноябрем. Также наблюдается повышение среднего чека ипотеки (на 5% до 4,3 млн руб.) и срока кредита (с 262 до 273 месяцев).

В топ-5 регионов вошли Москва (5,28 тыс. кредитов на 38,05 млрд руб.), Московская обл. (3,55 тыс. кредитов на 21,66 млрд руб.), Санкт-Петербург (2,83 тыс. кредитов на 15,49 млрд руб.) и Краснодарский край (2,25 тыс. кредитов на 10,00 млрд руб.).

Всего в декабре 2024 года банки выдали россиянам 60,74 тыс. ипотечных кредитов на 260,22 млрд руб. За год число выданных займов сократилось на 68%, объем — на 70%.

Диана Соловьёва