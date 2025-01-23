Освещать деятельность правительства за 46,6 млн рублей будет ГТРК «Башкортостан»

Контракт на создание телепередач о деятельности органов госвласти Башкирии получила ГТРК «Башкортостан», следует из размещенной на портале госзакупок информации. Агентство по печати и СМИ подписало с подрядчиком договор по начальной цене закупки 46,56 млн руб.

Действующий до 30 декабря 2025 года контракт финансируется из республиканского бюджета. За год исполнитель должен создать и транслировать в виде региональных вставок в эфире общероссийских обязательных общедоступных каналов информационные передачи общим хронометражем 304,2 часа, в числе которых 36,2 часа — на башкирском языке, а также тематические передачи на башкирском языке хронометражем 33,5 часа.

Ежедневно по будням необходимо выпускать информационные передачи продолжительностью не менее 40 минут, по выходным — не менее 20 минут. Хронометраж тематических передач должен составлять от 10 минут по будням и воскресеньям.

Общая численность аудитории телезрителей должна быть не менее 4 млн человек либо охват телеканалов должен составлять не менее 98% территории Башкирии, говорится в описании объекта закупки.

Необходимо освещать деятельность главы Башкирии, премьер-министра, правительства, министерств и ведомств, поддерживать их объективный имидж, привлекать внимание общественности к наиболее актуальным вопросам общественной, экономической, социальной и политической жизни, готовить аналитические обзоры главных общественно-политических и социально-экономических событий в регионе, делать репортажи, брать комментарии у чиновников и так далее.

Наталья Балыкова