Жители села в Курганской области лишились электричества из-за непогоды

В нескольких населенных пунктах Курганской области из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях. До сих пор без света остаются жители 32 частных домов в селе Чердынцево Частоозерского округа. Бригада СУЭНКО работает над устранением порыва на линии электропередачи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в Кургане аварийная бригада компании «Водный союз» устраняет порыв сетей на входе одного из теплопунктов, обеспечивающего горячее водоснабжение четырех многоквартирных домов и техникума в микрорайоне Заозерный. В рабочем поселке Лебяжье и селе Мостовского Варгашинского округа жители жалуются на снижение температуры в квартирах и детских садах.

Вечером 22 января из-за сильного ветра без электричества остались жители сел Красная Нива, Мингали, деревнях Макарово, Симаково и Одина Шадринского округа, деревни Кылман Шатровского округа, а также несколько улиц в микрорайоне Утяк в Кургане. Электроснабжение в этих населенных пунктах было восстановлено в ночь на 23 января.