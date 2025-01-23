В Демино пройдут чемпионат и этап Кубка России по биатлону

С 23 по 26 января в лыжно-биатлонном центре «Демино» под Рыбинском пройдут Альфа-Банк чемпионат России и V этап Кубка России по биатлону. Соревнования начнутся с индивидуальных гонок среди мужчин и женщин, а в выходные состоятся спринты и масс-старты. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В мероприятиях примут участие известные спортсмены, такие как Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Дмитрий Лазовский, Анастасия Халили, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Динара Смольская. Заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель уточнила, что в индивидуальной гонке 23 января примут участие 122 биатлониста из 19 регионов.

Для болельщиков организован бесплатный автобусный рейс из Рыбинска. Во время соревнований будет развлекательная программа с выступлениями ансамблей и мастер-классами для детей. Регистрация для зрителей продолжится до 12 часов 23 января по ссылке на сайте организаторов. Трансляции будут доступны на телеканале «Матч ТВ».

Антон Голицын