Вучич: Украина находится ближе всех стран-кандидатов к вступлению в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Украина ближе к членству в Европейском союзе, чем другие страны-кандидаты, включая Сербию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV Pink после встречи с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Вучич отметил, что во время беседы обсуждались вопросы мира на Украине и европейский путь развития обеих стран. «Мы говорили о мире на Украине, обсуждали также некоторые вопросы, связанные с европейским путем, который мы проходим, как и они. Так что мы нашли какой-то общий знаменатель»,— сказал он.

Президент Сербии подчеркнул, что политическая ситуация на Украине дает ей преимущества при стремлении к вступлению в ЕС. «Политически, безусловно, Украина ближе нас, что логично. Вероятно, и ближе всех. Но по всем остальным пунктам — мы намного дольше находимся на этом пути»,— отметил он.

По итогам встречи Александр Вучич сообщил в социальных сетях о намерении Сербии продолжать сотрудничество с Украиной и взаимно поддерживать обе страны на пути к вступлению в Европейский союз.