Гитару Джеффа Бека «Anoushka» продали за $1,24 млн

На аукционе Christie’s две электрогитары британского рок-музыканта Джеффа Бека были проданы за $2,55 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Гитара «Anoushka», изготовленная для музыканта компанией Fender в 1990 году, ушла за 1,008 млн фунтов стерлингов (около $1,24 млн). Изначальная оценка гитары — 20-30 тыс. фунтов стерлингов.

Гитара «Oxblood», созданная в 1954 году компанией Les Paul, была продана за 1,068 млн фунтов стерлингов (приблизительно $1,31 млн). Изначально гитара оценивалась в 350-500 тыс. фунтов стерлингов.

Джефф Бек начал музыкальную карьеру в рок-группе Yardbirds, образованной в начале 1960-х годов. После Бек создал собственную группу Jeff Beck Group. Творчество Бека оказало влияние на такие стили как блюз-рок, хард-рок, фьюжн и другие. В 2023 году Бек скончался в возрасте 78 лет.