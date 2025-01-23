Вчера на 91-м году жизни скончался экс-депутат заксобрания и бывший директор Лысьвенского металлургического завода Александр Клементьев. Об этом сообщается в соцсети администрации Лысьвенского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Лысьва сегодня Фото: ВК Лысьва сегодня

Господин Климетьев родился 1 сентября 1934 года. Окончил Уральский политехнический институт. С 1975 по 1990 год был директором Лысьвенского металлургического завода. С 1990 по 1994 года – управляющим Лысьвенского отделения Пермкомбанка. Дважды избирался в заксобрание Пермской области: первого созыва (1994 – 1997 годов) по избирательному округу № 27 и второго созыва (1997 – 2001 годов) по избирательному округу № 26 (город Лысьва). Работал на постоянной профессиональной основе, был членом комитета по региональной политике. Был почетным гражданином города Лысьвы.

О дате прощании с экс-депутатом пока не сообщается.