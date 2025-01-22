Белгородский губернатор объявил об отселении жителей села Терезовка

Власти Белгородской области начинают отселение села Терезовка Шебекинского округа. Такое решение сегодня принял региональный оперштаб, исходя из оперативной обстановки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что жители села смогут получить информацию по предоставлению нового жилья у первого замглавы округа Андрея Гриднева и у министра строительства региона Оксаны Козлитиной.

Кроме того, на заседании оперштаба было принято решение о предоставлении компенсации за аренду жилья тем, кто был отселен из сел Малиновка, Отрадное, Красная Нива и Толоконное Белгородского района.

Село Терезовка неоднократно подвергалось обстрелам. Последний раз Вячеслав Гладков сообщал об атаке на населенный пункт 20 января.

Алина Морозова