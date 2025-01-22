На пляжах Анапы тестируют спецтехнику по финальной очистке песка от мазута

На анапских пляжах начали тестировать спецтехнику для финальной очистки песка от мазута, сообщили в оперштабе региона. Как показано в видео, одна из машин просеивает верхний слой песка, удаляя крупные фрагменты мусора и мазута. Эти элементы попадают в емкость, а чистый песок возвращается на пляж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Также испытывается самоходная машина для грубой очистки песка с похожим принципом работы. Руководитель ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин сообщил, что после первого этапа удаления крупных фрагментов мазута останется мелкая его фракция. Для более эффективной очистки на следующем этапе планируется установить сетку с меньшей ячейкой.

За процессом тестирования техники следят специалисты. Химик-эксперт анапского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» Вера Навроцкая рассказала о взятых пробах песка до и после просеивания для дальнейшего анализа эффективности очистки.

Лия Пацан