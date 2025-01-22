Губернатор Белгородской области объявил об отселении жителей села Терезовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперативный штаб региона принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа. Населенный пункт находится около границы с Украиной.

«Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли: Терезовка, Шебекинский округ. Начинаем отселение исходя из оперативной обстановки»,— сказал Вячеслав Гладков в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, информацию о порядке предоставления нового жилья жителям Терезовки должны представить администрация Шебекинского округа и министерство строительства Белгородской области. «Не получается, звоните мне»,— добавил глава региона.

Терезовка неоднократно подвергалась обстрелам. Последний раз Вячеслав Гладков сообщал об атаке на населенный пункт 20 января. Омбудсмен по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева сообщила, что с начала военной операции из приграничных районов региона отселены более 14 тыс. человек.