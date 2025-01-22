Со станций СКЖД в 2024 году отправили 665 тысяч тонн грузов

В минувшем году в рамках предоставления услуги «грузовой экспресс» со станций Северо-Кавказской железной дороги отправлено 665 тыс. т грузов, сообщила пресс-служба СКЖД. Здесь уточнили, что это на 17% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В общей сложности в 2024 году СКЖД отправила 332 «грузовых экспресса». Эти поезда курсировали на таких направлениях, как Невинномысская (Ставрополье) – Белореченская (Кубань); Ростов-Товарный – Клещиха (Новосибирск); Кизил-Юрт (Дагестан) – Кутум (Астрахань), Кизил-Юрт – Астрахань-2; Ипатово, Дивное, Расшеватка (Ставропольский край) – Новороссийск; Волгодонская, Миллерово, Сальск, Зимовники, Ремонтная (Ростовская область) – Новороссийск. Среди перевезенных грузов основная доля приходится на стройматериалы, зерно и химию. Также заметными были перевозки контейнеров с продуктами и промтоварами.

В пресс-службе пояснили, что такая услуга заключается в резервировании вагонов в составе ускоренного поезда с возможностью включения различного подвижного состава с грузом, который доставляется по расписанию. Сервис востребован. За последние четыре года объемы перевозки «грузовыми экспрессами» СКЖД выросли втрое: с 217 тыс. т в 2021 году до 665 тыс. т – в 2024-м.

Владимир Андреев